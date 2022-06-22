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Военный эксперт спрогнозировал новые бои за остров Змеиный

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Фото: commons.wikimedia.org/Фотонак
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Бои за Змеиный продолжатся и в дальнейшем, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков, комментируя новость о неудачном штурме вооруженными формированиями Украины.

Десантная ликвидация: российские войска предотвратили захват острова Змеиный
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В Минобороны России рассказали, что 20 июня вооруженные формирования Украины пытались захватить остров Змеиный.

В атаке участвовало 15 украинских беспилотников, с континента по острову наносились артиллерийские и ракетные удары. Но уничтожить российский гарнизон не получилось. Противник в результате ответных ударов потерял 13 БПЛА, артиллерийские орудия и пусковые установки комплексов ПВО. Убедившись в провале попытки захвата острова ВФУ, ударили по газодобывающим платформам «БК-1» и «Крым-1».

В ответ российские войска нанесли удары ракетами «Оникс» по ангарам с беспилотниками «Байрактар-ТБ2», расположенным на военном аэродроме «Школьный» возле Одессы. Кроме того, уничтожено два артиллерийских взвода 155-миллиметровых гаубиц М-777 на острове Кубанский и две пусковые установки зенитной ракетной системы «С-300» в Одесской области.

«Змеиный занимает важное стратегическое положение. С его территории можно полностью контролировать все подходы к Одессе, — объяснил он «Известиям». — Сам остров небольшой и находится недалеко от этого портового города — это не первый раз играет с украинским командованием злую шутку. Украинским военным кажется, что отбить его будет легко, и они кидают на его штурм всё новые и новые силы. Но наши части на острове после майских украинских атак, по-видимому, были усилены. У них было время хорошо закрепиться, и, как показали события, они были полностью готовы к возможной атаке противника».

По мнению Дмитрия Болтенкова, попытки атаковать Змеиный будут предприниматься и в дальнейшем. Как только украинские вооруженные формирования накопят силы, они их обязательно предпримут.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Острый остров: отбита украинская атака на Змеиный в Черном море

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