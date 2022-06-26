Реклама
Прямой эфир
Общество
В Санкт-Петербурге детей Донбасса пригласили на яркое шоу и на автодром
Экономика
В ЕС выразили готовность рассмотреть запрет на импорт золота из России
Мир
НАТО обсудит крупнейшее военное развертывание со времен холодной войны
Мир
ВКС России нанесли удары «Калибрами» по учебным центрам ВСУ на Украине
Общество
Сотни людей пришли проститься с Шатуновым на Троекуровское кладбище
Армия
В ГД внесли предложение о службе по контракту сразу после призыва
Мир
Менее 3% компаний Японии решили уйти из России
Культура
Оркестр капеллы Санкт-Петербурга отметил 30-летие концертом
Мир
Мэр Киева сообщил о взрывах в центральной части города
Мир
В Милане перекроют городские фонтаны из-за засухи
Мир
Украинские войска выпустили «Точку–У» на город Сватово в ЛНР
Сюжет:

Российские военные отразили попытку ВСУ нанести удары по острову Змеиный

0
Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков в воскресенье, 26 июня, в ходе брифинга доложил о провале очередной попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать остров Змеиный. Российским зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» были сбиты украинский самолет Су-25 и 12 реактивных снарядов.

«Противник в очередной раз предпринял безуспешную попытку нанести удары авиацией и реактивными системами залпового огня по острову Змеиный. В результате отражения атаки зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» был сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины и 12 реактивных снарядов», — заявил Конашенков.

Острый остров: отбита украинская атака на Змеиный в Черном море
В неудавшемся штурме участвовало 15 украинских беспилотников, а с континента наносились артиллерийские и ракетные удары

По словам генерал-лейтенанта, жертв среди личного гарнизона и разрушений объектов нет.

22 июня военный эксперт Дмитрий Болтенков в беседе с «Известиями» спрогнозировал продолжение боев за остров Змеиный в будущем. Так он прокомментировал информацию о безуспешной попытке атаки ВСУ.

В нападении участвовало 15 украинских беспилотников, с континента по острову наносились артиллерийские и ракетные удары. Но уничтожить российский гарнизон не получилось. Противник в результате ответных ударов потерял 13 БПЛА, артиллерийские орудия и пусковые установки комплексов ПВО.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022