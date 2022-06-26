Российские военные отразили попытку ВСУ нанести удары по острову Змеиный

Официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков в воскресенье, 26 июня, в ходе брифинга доложил о провале очередной попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать остров Змеиный. Российским зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» были сбиты украинский самолет Су-25 и 12 реактивных снарядов.

«Противник в очередной раз предпринял безуспешную попытку нанести удары авиацией и реактивными системами залпового огня по острову Змеиный. В результате отражения атаки зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» был сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины и 12 реактивных снарядов», — заявил Конашенков.

По словам генерал-лейтенанта, жертв среди личного гарнизона и разрушений объектов нет.

22 июня военный эксперт Дмитрий Болтенков в беседе с «Известиями» спрогнозировал продолжение боев за остров Змеиный в будущем. Так он прокомментировал информацию о безуспешной попытке атаки ВСУ.

В нападении участвовало 15 украинских беспилотников, с континента по острову наносились артиллерийские и ракетные удары. Но уничтожить российский гарнизон не получилось. Противник в результате ответных ударов потерял 13 БПЛА, артиллерийские орудия и пусковые установки комплексов ПВО.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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