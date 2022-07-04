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ВСУ заявили об установке флага Украины на острове Змеиный

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Фото: commons.wikimedia.org
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Украинские военные установили государственный флаг страны на острове Змеиный в Черном море. Об этом 4 июля в ходе брифинга заявила руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» минобороны Украины Наталья Гуменюк.

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«Военная операция завершена, и сейчас территория возвращена под юрисдикцию Украины», — сказала она журналистам.

Подробностей операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) она не привела. Находится ли на Змеином украинский контингент, не уточняется.

В качестве шага доброй воли ВС России 30 июня завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный в Черном море и вывели находившийся там гарнизон, сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.

После заявления Минобороны заместитель начальника оперативного управления украинского Генштаба Алексей Громов заявил, что украинские военные намерены установить контроль над островом.

1 июля военный эксперт Дмитрий Болтенков рассказал «Известиям», что ВСУ обязательно попытаются зайти на остров Змеиный, потому что в отсутствие реальных им нужны хотя бы медийные победы. По его словам, такая акция будет стоить дорого.

В тот же день сообщалось, что Змеиный остается под контролем Воздушно-космических сил и флота России.

Остров Змеиный перешел под контроль ВС РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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