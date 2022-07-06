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В Германии начали обучать украинских военных управлению РСЗО

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Фото: REUTERS/Marko Djurica
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Украинских военных начали обучать в Германии управлению реактивными системами залпового огня (РСЗО). Об этом 6 июля сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Российские военные уничтожили в Донбассе американские РСЗО Himars. Спецоперация 6 июля 2022 года. Онлайн-трансляция
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«Вы слышали, что мы приняли решение вместе с Великобританией и США направить на Украину реактивные системы залпового огня. И тут обучение уже началось», — сказал он во время выступления в бундестаге.

22 июня министр обороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила, что на Украину отправятся три РСЗО MARS II, когда представители вооруженных сил страны (ВСУ) пройдут обучение их использованию.

Днем ранее власти Германии опубликовали список вооружений, которые уже были или будут поставлены Украине. В него вошли 30 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, система противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, РСЗО MARS и другие вооружения.

23 июня министр обороны Украины Алексей Резников объявил о прибытии в страну американских РСЗО HIMARS. Глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли еще 15 июня сообщил, что РСЗО HIMARS будут переданы украинской стороне к концу месяца. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 25 июня заявил, что РСЗО уже ведут боевые действия на не подконтрольной Украине территории.

29 июня о своем намерении передать три РСЗО MLRS сообщила Норвегия. Взамен устаревших образцов она получит новые от Великобритании.

ВСУ уже несколько раз применяли западные РСЗО при обстреле городов Донбасса. В частности, 28 июня был обстрелян Перевальск, 1 июля был нанесен удар по Ровенькам, а 4 июля — по Снежному.

6 июля стало известно об уничтожении двух РСЗО HIMARS американского производства в Донецкой Народной Республике, а также склады боеприпасов к ним.

Страны Запада на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса продолжают поставлять оружие Киеву. Министерство иностранных дел РФ неоднократно призывало государства перестать накачивать украинскую сторону оружием. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркивала, что такие решения приводят к гибели людей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В регионе обострилась обстановка в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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