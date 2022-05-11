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Германия начала обучать украинских военных использованию гаубиц PzH 2000

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Фото: Global Look press/Philipp Schulze
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Минобороны Германии 11 мая заявило в Twitter о старте обучения украинских военнослужащих эксплуатации гаубиц PzH 2000.

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«Сегодня началось обучение украинских солдат на гаубицах Panzerhaubitzen 2000 — современной артиллерийской системе. Важно, что это четкий сигнал нашей солидарности», — говорится в публикации.

Ведомство уточнило, что обучает 18 боевых расчетов. Помимо этого, в программе принимают участие Нидерланды.

Днем ранее Германия сообщила, что поставит Украине современные танки и гаубицы, и параллельно начнет обучение ВСУ. Отмечалось, что поставки из ФРГ и Нидерландов будут завершены до окончания обучения, чтобы, когда гаубицы пришли, солдаты были к этому готовы.

В конце апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что у минобороны Германии истощились запасы вооружений, которые могут быть поставлены Украине, потому он призвал союзников доставить в Киев уже известные системы вооружений. По его словам, военная помощь необходима, чтобы Киев мог «защищаться».

После этого глава МИД ФРГ Анналена Бербок отметила, что Берлин поможет с техническим обслуживанием и будет обучать ВСУ навыкам использования более совершенных систем, если партнеры поставят артиллерию.

МИД РФ с 5 марта начал призывать страны ЕС перестать накачивать Украину оружием. 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия, и подчеркнула, что такие действия приводят к гибели людей. При этом она отметила, что страны продолжают зарабатывать на таких поставках. 28 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что тенденция по накачиванию вооружением стран угрожает безопасности континента.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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