Евросоюз (ЕС) обсуждает создание миссии для подготовки украинских солдат. Об этом 22 августа заявил журналистам на международной конференции в испанском городе Сантандер глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, его выступление транслировалось на сайте Еврокомиссии.

«Это будет важная миссия. Любая миссия должна быть на уровне конфликта», — сказал глава европейской дипломатии.

Он поделился мнением, что спецоперация России по защите Донбасса закончится не скоро. По его словам, миссия сможет действовать не на территории Украины, а в соседней стране.

17 июля сообщалось, что министерство обороны Великобритании пытается найти достаточное количество переводчиков для работы с украинскими войсками, которые обучаются на территории королевства. 12 июля в страну прибыла первая партия из 10 тыс. украинских солдат.

6 июля канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в Германии начали обучать украинских военных управлению реактивными системами залпового огня . Он отметил, что ФРГ вместе с Великобританией и США направили на Украину реактивные системы залпового огня.

К обучению украинских военных присоединилась и Швеция. Она прислала специалистов в Великобританию.

Страны Запада на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса продолжают поставлять оружие Киеву и обучать военнослужащих. Министерство иностранных дел РФ неоднократно призывало государства перестать накачивать украинскую сторону оружием. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркивала, что такие решения приводят к гибели людей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В регионе обострилась обстановка в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.