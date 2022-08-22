В ЕС обсуждают создании миссии для подготовки украинских военных
Евросоюз (ЕС) обсуждает создание миссии для подготовки украинских солдат. Об этом 22 августа заявил журналистам на международной конференции в испанском городе Сантандер глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, его выступление транслировалось на сайте Еврокомиссии.
«Это будет важная миссия. Любая миссия должна быть на уровне конфликта», — сказал глава европейской дипломатии.
Он поделился мнением, что спецоперация России по защите Донбасса закончится не скоро. По его словам, миссия сможет действовать не на территории Украины, а в соседней стране.
17 июля сообщалось, что министерство обороны Великобритании пытается найти достаточное количество переводчиков для работы с украинскими войсками, которые обучаются на территории королевства. 12 июля в страну прибыла первая партия из 10 тыс. украинских солдат.
6 июля канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в Германии начали обучать украинских военных управлению реактивными системами залпового огня . Он отметил, что ФРГ вместе с Великобританией и США направили на Украину реактивные системы залпового огня.
К обучению украинских военных присоединилась и Швеция. Она прислала специалистов в Великобританию.
Страны Запада на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса продолжают поставлять оружие Киеву и обучать военнослужащих. Министерство иностранных дел РФ неоднократно призывало государства перестать накачивать украинскую сторону оружием. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркивала, что такие решения приводят к гибели людей.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В регионе обострилась обстановка в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.
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