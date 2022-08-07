Швеция направит в Британию 120 инструкторов для обучения украинских военных

Правительство Швеции направит в Великобританию инструкторов для прохождения базовой военной подготовки граждан Украины. Об этом говорится 7 августа в сообщении на сайте шведского кабмина.

Инициатива исходит от Великобритании, Лондон пригласил страны-партнеры из Объединенного экспедиционного корпуса (JEF) и Канаду внести свой вклад в обучение украинцев.

До 120 инструкторов направятся в Великобританию с 12 августа по 31 декабря. Обучение будет разделено на несколько курсов.

«Важно, что Швеция участвует в помощи Киеву, и шведские инструкторы будут способствовать укреплению обороноспособности Украины», — отметил министр обороны Петер Хультквист.

Всего в программе обучения в Великобритании примут участие около 10 тыс. граждан Украины. Максимум 60 шведских инструкторов будут находиться в Великобритании одновременно.

24 июля Силы специального назначения Великобритании начали обучать украинских коллег, чтобы они смогли вернуть Украине контроль над островом Змеиный. Украинским военным выдали специальное обмундирование, после чего они приступили к тренировкам.

22 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал заявление, что Великобритания продолжит оказывать военную и иную помощь Украине вне зависимости от того, кто станет следующим премьер-министром. Кроме того, он также заверил, что Лондон планирует расширить программу подготовки военных Вооруженных сил Украины, в том числе при помощи союзных сил.

Поставки вооружения на Украину увеличились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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