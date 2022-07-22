Великобритания продолжит оказывать военную и иную помощь Украине вне зависимости от того, кто станет следующим премьер-министром. С таким обещанием украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в пятницу, 22 июля, выступил подавший в отставку премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон.

Джонсон также заверил украинского лидера в намерении Лондона расширить программу подготовки военных вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе при помощи союзных сил.

«Он подчеркнул сохраняющуюся приверженность Великобритании поддерживать украинский народ и сказал, что эта решимость не дрогнет, кто бы ни стал будущим премьер-министром Великобритании», — процитировали Джонсона в распространенном коммюнике.

20 июля появилась информация о выходе бывшего министра финансов Великобритании Риши Сунака и главы министерства иностранных дел Лиз Трасс в последний этап гонки за пост премьер-министра, инициированной после отставки Бориса Джонсона 7 июля.

В последнем туре победителя выберут все члены Консервативной партии, число которых в настоящий момент практически достигло 200 тыс. Имя нового главы правительства станет известно 5 сентября.

21 июля министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес анонсировал отправку Украине 50 тыс. артиллерийских снарядов и 1600 единиц противотанкового оружия в ближайшем будущем.

В пакет военной помощи также войдут «сотни» дронов, контрбатарейные радары, больше 20 самоходных артиллерийских установок M109, 36 артиллерийских орудий L119 и барражирующие снаряды. По словам Уоллеса, вооружение будет доставлено в ближайшее время.

5 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о передаче Украине десяти самоходных артиллерийских установок и барражирующих боеприпасов.

После отставки премьера в Киеве высказывали опасения по поводу возможного прекращения поставок вооружения на Украину.

Поставки вооружения на Украину увеличились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».