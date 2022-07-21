Великобритания рассказала о новом пакете военной помощи Украине

Великобритания в ближайшие недели отправит на Украину 50 тыс. артиллерийских снарядов и 1600 единиц противотанкового оружия. Об этом 21 июля заявил министр обороны королевства Бен Уоллес.

«Масштабы и спектр оборудования, которое мы предоставляем, демонстрируют силу нашей решимости. Вместе с нашими международными партнерами мы обеспечим Украине инструменты для защиты своей страны», — цитирует его Evening Standart.

В пакет военной помощи также войдут «сотни» дронов, контрбатарейные радары, больше 20 самоходных артиллерийских установок M109, 36 артиллерийских орудий L119 и барражирующие снаряды. По словам Уоллеса, вооружение будет доставлено в ближайшее время

15 июля министр обороны Украины Алексей Резников объявил о прибытии реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270 из Великобритании, не уточнив при этом их количество.

5 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о передаче Украины десяти самоходных артиллерийских установок и барражирующих боеприпасов.

После отставки Джонсона, объявленной 7 июля, в Киеве высказывали опасения по поводу возможного прекращения поставок вооружения на Украину.

Россия осуждает поставку вооружения украинской стороне. Как заявил 25 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных, участвующих в спецоперации РФ.

Кроме того, 5 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке. Также он отметил, что западное оружие расползается по Ближневосточному региону.

Поставки вооружения на Украину увеличились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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