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На Украине заявили о прибытии британских РСЗО M270

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Фото: ru.wikipedia.org
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Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о прибытии реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270 из Великобритании. Об этом он написал 15 июля в Twitter.

«Прибыли первые РСЗО M270! Они станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя. Спасибо нашим партнерам», — сообщил Резников.

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Глава минобороны не уточнил, сколько именно реактивных установок было завезено на Украину.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже пользуются РСЗО HIMARS, доставленными из США. 14 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американская сторона предоставляет ВСУ информацию для нанесения ударов реактивными установками по объектам в Донбассе.

11 июля появилась информация о том, что рынок и жилые дома в Новой Каховке Херсонской области подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. По предварительным данным, обстрел велся из американских HIMARS, ракеты попали в склады с минеральными удобрениями. Согласно официальной информации, погибли семь человек, еще 190 получили ранения разной степени тяжести.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

В регионе обострилась обстановка в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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