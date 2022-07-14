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В МИДе рассказали о предоставлении США Киеву разведданных для наведения РСЗО HIMARS

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Фото: Global Look Press/Cpl. Brendan Mullin
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 14 июля заявила, что Соединенные Штаты предоставляли ВСУ информацию для нанесения ударов по объектам на Донбассе с применением реактивных установок HIMARS.

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«Вооруженные формирования Украины повсеместно применили полученные из США реактивные системы залпового огня HIMARS и делали это при непосредственном содействии американской стороны, которая не только предоставляла необходимые разведывательные сведения, но и негласно откомандировала инструкторов, которые помогали представителям киевского режима правильно прицеливаться», — заявила Захарова в ходе брифинга в Москве.

Официальный представитель МИДа также подчеркнула, что именно после поставок РСЗО этой модели активность украинской артиллерии заметно выросла. Захарова также добавила, что ВСУ, судя по всему, получили дополнительный приказ из Киева использовать HIMARS для ударов по гражданским объектам.

Накануне, 13 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для удара по Луганску боеприпасы к реактивным системам залпового огня HIMARS. Как рассказал посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник, большую часть ракет удалось сбить, однако есть падение осколков и возгорания городских объектов.

Кроме того, 11 июля появилась информация о том, что рынок и жилые дома в Новой Каховке Херсонской области подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. По предварительным данным, обстрел велся из американских HIMARS, ракеты попали в склады с минеральными удобрениями. Согласно официальной информации, погибло семь человек, еще 190 получили ранения разной степени тяжести.

Ранее, 8 июля, замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил об обстреле по Каховской ГЭС. Тогда же глава ВГА Каховского района Владимир Леонтьев отметил, что станция не получила значительных повреждений. Позднее в тот же день сообщалось, что российская противовоздушная оборона успешно отразила ракетную атаку вооруженных сил Украины (ВСУ) на гидроэлектростанцию.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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