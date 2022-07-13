ВСУ использовали боеприпасы к РСЗО HIMARS для удара по Луганску

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для удара по Луганску боеприпасы к реактивным системам залпового огня HIMARS дальностью стрельбы от 140 км до 300 км, рассказал офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

«Расстояние между населенным пунктом Артемовск (Бахмут) и населенным пунктом Луганск — более 90 км. Следовательно, ВФУ вчера применили боеприпасы к РСЗО HIMARS семейства AFOM с дальностью стрельбы от 140 до 300 км», — написал он в среду, 13 июля, в своем Telegram-канале.

13 июля корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал кадры уничтоженной под Лисичанском боевой техники украинских националистов.

3 июля корреспондент «Известий» Александр Морозов показал кадры из освобожденного союзными силами России и ЛНР населенного пункта в Донбассе. Отступая, украинские воинские формирования практически сравнивали с землей оставленные населенные пункты, подвергая артиллерийским обстрелам жилые кварталы, школы, больницы и детские сады. Российские военные отмечают, что большинство зданий социальной инфраструктуры было заминировано и до сих пор представляет опасность для мирных жителей, которые постепенно возвращаются домой после прихода союзных сил.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».