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Корреспондент «Известий» показал кадры из освобожденного населенного пункта в ЛНР

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Кадры из освобожденного союзными силами — военнослужащими Центрального военного округа и народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) — населенного пункта в Донбассе представил корреспондент «Известий» Александр Морозов в воскресенье, 3 июля.

Отступая, украинские воинские формирования практически сравнивали с землей оставленные населенные пункты, подвергая артиллерийским обстрелам жилые кварталы, школы, больницы и детские сады.

Лисичанск перешел под контроль союзных сил. Спецоперация 2 июля 2022 года. Онлайн-трансляция
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий».

«У меня дед украинец, не родной, он меня воспитывал с любовью вообще к всему, а здесь? Где любовь у них? Что они оставили? Нет этого!» — говорит стрелок спецназа с позывным Кот.

Российские военные отмечают, что большинство зданий социальной инфраструктуры были заминированы и до сих пор представляют опасность для мирных жителей, которые постепенно возвращающихся домой после прихода союзных сил. Корреспондент рассказывает, что оценить масштаб бомбардировки можно с воздуха. Видно, что окопы и блиндажи радикалов примыкали к жилой застройке в плотную.

Спасаясь бегством, украинские войска разрушили единственный православный храм, ранее собиравший верующих прихожан в том числе из соседних населенных пунктов, где нет церквей.

Сейчас продуктами людям помогают российская военная группировки «Отважные», они же сейчас планируют вывозить жителей из зоны боевых действий. В городе находится не безопасно, вокруг много неразорвавшихся снарядов.

2 июля представитель военного ведомства ЛНР Андрей Марочко сообщил, что здание городской администрации Лисичанска находится под контролем союзных войск России и Луганской Народной Республики. Он также выразил уверенность, что, учитывая активные наступательные действия союзных сил на харьковском и донецком направлениях, территория Луганской Народной Республики в ближайшее время будет освобождена на 100%.

Лисичанск стал последним городом ЛНР, который занимали украинские националисты. 2 июля жители города вышли на улицу, чтобы встретить союзные войска.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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