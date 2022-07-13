ВФУ произвели массированный обстрел Луганска ракетами

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили по Луганску несколько тактических ракет «Точка-У», сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко 13 июля.

«ВФУ нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность города Луганска», — сообщил он в Telegram-канале.

Позднее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев подтвердил эту информацию.

«В сторону Луганска был нанесен ракетный удар «Точкой-У». Точнее, их было, возможно, три штуки. Летели с интервалом буквально в секунды. По всей вероятности, наши силы ПВО не смогли распознать мишени, потому как их одновременно было сразу несколько. Вероятнее всего, ПВО приняли их за одну», — приводит его слова ТАСС.

Киселев добавил, что удар был нанесен, предположительно, из района между Артемовском и Соледаром.

По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня(СЦКК), с вечера 12 июля со стороны ВФУ было выпущено девять ракет.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 23:35 с направления н.п. Артемовск (Бахмут) по н.п. Луганск с применением РСЗО HIMARS (девять ракет)», — сказано в Telegram-канале представительства ЛНР.

Ночью 13 июля серия мощных взрывов прогремела в Луганске, сообщал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин. Агентство «Луганскинформцентр» сообщило, что силы противовоздушной обороны ЛНР, по предварительным данным, сбили над Луганском выпущенную ракету тактического комплекса «Точка-У».

10 июля посол ЛНР в России Родион Мирошник опубликовал видео последствий обстрела Луганска украинскими ракетами. Ночное небо над городом озарила яркая вспышка после того, как система ПВО сбила украинскую ракету.

Ранее в этот день стало известно, что ВСУ обстреливали Луганск из реактивной системы залпового огня, замаскированной под гражданский грузовик, обстрел города велся из жилой застройки. В дальнейшем украинские РСЗО были уничтожены вдали от города российской артиллерией.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В середине февраля власти Донецкой и Луганской народных республик заявили об ухудшении обстановки из-за обстрелов со стороны украинских военных. ДНР и ЛНР обратились за помощью к Москве.

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