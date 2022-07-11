Посол ЛНР показал последствия обстрела Луганска украинскими ракетами

Ночное небо над Луганском озарила яркая вспышка после того, как система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинскую ракету. Видео последствий произошедшего опубликовал в воскресенье, 10 июля, в своем Telegram-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.

По информации корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина, в воскресенье вечером ракеты ВСУ были близко к Луганску, в самом городе были слышны громкие взрывы.

Ранее в этот день стало известно, что ВСУ обстреливали Луганск из реактивной системы залпового огня (РСЗО), замаскированной под гражданский грузовик, обстрел города велся из жилой застройки. В дальнейшем украинские РСЗО были уничтожены вдали от города российской артиллерией.

Также в воскресенье сообщалось об обстрелах населенного пункта Алчевск в Луганской Народной Республике (ЛНР) с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.

Между тем, как сообщил Родион Мирошник, в ЛНР союзные войска взяли Григоровку и продолжают движение в сторону Северска. Отдельные подразделения украинских формирований покидают города, понимая, что не смогут долго удерживать наступление союзных войск.

Он добавил, что при отходе ВСУ продолжают обстреливать уже освобожденные территории республики.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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