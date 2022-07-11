Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МИД Британии Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост премьера
Общество
Составлен портрет заемщика по льготной IT-ипотеке
Происшествия
Автомобиль сбил двух инспекторов ГИБДД в центре Москвы
Мир
Twitter подаст иск против Маска из-за срыва сделки в ближайшие дни
Мир
Байден призвал американцев протестовать против отмены абортов
Культура
Агутин оттолкнул забравшегося на сцену фаната
Спорт
Теннисиста Карацева заподозрили в договорных матчах
Происшествия
В Воскресенске молния попала в семью
Общество
Особый противопожарный режим установлен в 56 регионах России
Мир
Siemens перевезет турбину для «Северного потока» из Канады в Европу
Политика
Внеочередное заседание Совета Госдумы состоится 11 июля
Сюжет:

Посол ЛНР показал последствия обстрела Луганска украинскими ракетами

0
Фото: t.me/miroshnik_r
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ночное небо над Луганском озарила яркая вспышка после того, как система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинскую ракету. Видео последствий произошедшего опубликовал в воскресенье, 10 июля, в своем Telegram-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.

По информации корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина, в воскресенье вечером ракеты ВСУ были близко к Луганску, в самом городе были слышны громкие взрывы.

Крылья из Советов: откуда на Украину поступают боевые самолеты
Запчасти для киевской военной авиации собирают по странам бывшего Варшавского договора

Ранее в этот день стало известно, что ВСУ обстреливали Луганск из реактивной системы залпового огня (РСЗО), замаскированной под гражданский грузовик, обстрел города велся из жилой застройки. В дальнейшем украинские РСЗО были уничтожены вдали от города российской артиллерией.

Также в воскресенье сообщалось об обстрелах населенного пункта Алчевск в Луганской Народной Республике (ЛНР) с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.

Между тем, как сообщил Родион Мирошник, в ЛНР союзные войска взяли Григоровку и продолжают движение в сторону Северска. Отдельные подразделения украинских формирований покидают города, понимая, что не смогут долго удерживать наступление союзных войск.

Он добавил, что при отходе ВСУ продолжают обстреливать уже освобожденные территории республики.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022