Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали Луганск из реактивной системы залпового огня (РСЗО), замаскированной под гражданский грузовик. Соответствующие кадры в воскресенье, 10 июля, опубликовало «РИА Новости».

Направляющие для стрельбы были спрятаны в кузове «ГАЗели» и укрыты тентом. Обстрел города велся из жилой застройки. В дальнейшем украинские РСЗО были уничтожены вдали от города российской артиллерией.

Днем ранее сообщалось, что ВСУ нанесли ракетный удар по городу Алчевску в Луганской Народной Республике (ЛНР) при помощи поставленных Киеву американских систем залпового огня HIMARS.

Также в субботу появилась информация о ракетном ударе ВСУ по городу Ирмино в ЛНР с применением той же модели РСЗО. Пострадала женщина.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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