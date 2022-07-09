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ВСУ выпустили по Ирмино в ЛНР две ракеты из HIMARS

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sgt. Dustin Biven
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Ирмино в Луганской Народной Республике (ЛНР) две ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом в субботу, 9 июля, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Со стороны Вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 05:30 с направления населенный пункт Артемовск (Бахмут) по населенному пункту Ирмино с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)», — говорится в Telegram-канале представительства.

1 июля ВСУ обстреляли город Ровеньки в ЛНР из HIMARS. До этого, 28 июня удар HIMARS был нанесен по городу Перевальск. Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко уточнял, что средства оперативного контроля в республике отследили передвижение американской РСЗО, и указал, что система будет уничтожена.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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