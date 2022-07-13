Серия взрывов прогремела в Луганске

Серия мощных взрывов прогремела в Луганске. Кадры с места происшествия в среду, 13 июля, представил корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

«Силы противовоздушной обороны (ПВО) ЛНР, по предварительным данным, сбили над Луганском выпущенную ВСУ ракету тактического комплекса «Точка-У», — сообщило агентство Луганскинформцентр со ссылкой на источник, близкий к силовым ведомствам.

Сообщается, что первая серия взрывов прогремела в районе села Александровка и поселка Металлист около 23:50 (время совпадает с мск). К северу от города возник крупный пожар, сопровождающийся звуками взрывов. Их слышно по всему городу. По данным ТАСС, вероятно, происходила детонация боеприпасов.

10 июля посол ЛНР в России Родион Мирошник опубликовал видео последствий обстрела Луганска украинскими ракетами. Ночное небо над городом озарила яркая вспышка после того, как система ПВО сбила украинскую ракету.

Ранее в этот день стало известно, что ВСУ обстреливали Луганск из реактивной системы залпового огня (РСЗО), замаскированной под гражданский грузовик, обстрел города велся из жилой застройки. В дальнейшем украинские РСЗО были уничтожены вдали от города российской артиллерией.

Тогда же Родион Мирошник рассказал, что при отходе украинские формирования обстреливают уже освобожденные территории республики. Посол добавил, что отдельные подразделения покидают города, понимая, что не смогут долго удерживать наступление союзных войск.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В середине февраля власти Донецкой и Луганской народных республик заявили об ухудшении обстановки из-за обстрелов со стороны украинских военных. ДНР и ЛНР обратились за помощью к Москве.

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