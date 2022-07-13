В ЛНР назвали удары ВСУ по гражданским объектам тактикой террористов

Ракетные удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам — это тактика террористов. Об этом 13 июля заявил посол Луганской Народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

Он выразил мнение, что украинские военные наносят удары по гражданским объектам, так как не имеют возможности противопоставить на поле боя что-то другое.

«Сейчас уже понятно, что боевики применяют одну и ту же тактику и в ДНР, и в Херсонской области, и в ЛНР: не имея возможности что-либо противопоставить на поле боя, проигрывая сражение за сражением, они используют «серию ракет», многочисленными запусками пытаясь пробить защиту ПВО, направляя удары по мирным объектам и городам, — это тактика террористов», — написал Мирошник в Telegram-канале.

Посол также сообщил, что большинство из девяти выпущенных ночью Киевом по Луганску ракет сбиты, но есть падение осколков и возгорания городских объектов.

«Украинские бандформирования сегодня ночью выпустили по Луганску сразу девять ракет РСЗО, пытаясь пробить защиту ПВО полумиллионного мирного города. Большинство выпущенных ракет сбиты, но есть падение осколков и возгорания городских объектов», — добавил он.

Ранее в этот день помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил о ракетных ударах «Точкой-У» по Луганску. Удар был нанесен, предположительно, из района между Артемовском и Соледаром.

До этого корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин сообщал о серии мощных взрывов в Луганске.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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