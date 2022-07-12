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Почти 190 человек обратились к медикам после удара ВСУ по Новой Каховке

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Около 190 человек обратились к медикам за помощью после ракетного обстрела Новой Каховки Херсонской области. Об этом 12 июля говорится в Telegram-канале МВД региона.

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«Порядка 190 человек обратились за медицинской помощью после удара ВСУ по Новой Каховке в Херсонской области», — отмечают правоохранители со ссылкой на данные администрации.

Также уточняется, что американские ракеты, выпущенные ВСУ, полностью разрушили дома ряда жителей города.

Ранее в администрации города сообщали, что число пострадавших при ударе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке возросло до 90 человек.

Вечером 11 июля ВСУ обстреляли Новую Каховку из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. По последним данным, число погибших при ударе по городу увеличилось до семи человек.

Шестерых детей удалось извлечь из-под обломков живыми, семь человек пропали без вести.

В результате обстрела повреждены сотни домов и десятки объектов инфраструктуры, также повреждены больница, рынок и жилые дома. При ударе серьезно пострадал склад с гуманитарной помощью.

Семьи погибших получат компенсацию в размере 2 млн рублей, пострадавшие — по 400 тыс. рублей.

Утром 11 июля вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей покинуть юг Херсонской области из-за готовящегося «контрнаступления». Она отметила, что ВСУ будут действовать при помощи артиллерии.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации России по защите Донбасса. В конце мая сообщалось, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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