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Семьи погибших при ударе по Новой Каховке получат по 2 млн рублей

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Семьи погибших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Новая Каховка в Херсонской области получат компенсацию в размере 2 млн рублей, пострадавшие — по 400 тыс. рублей. Об этом 12 июля сообщил глава военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо.

Семьи погибших в Новой Каховке получат компенсации. Онлайн спецоперации 12 июля
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«Чтобы как-то компенсировать, принято решение о выделении помощи семьям погибших 2 млн рублей, тем, кто получил ранение — 400 тыс. рублей», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Сальдо, Новая Каховка — один из самых активных городов по оформлению документов на российское гражданство.

Об обстреле ВСУ из американских систем HIMARS по Новой Каховке стало известно поздним вечером 11 июля. Одна из ракет попала в склад минеральных удобрений. Серьезные повреждения получили жилые дома, больница, рынок. В радиусе двух километров в домах вылетели стекла из окон. Также поврежден склад с гуманитарной помощью.

По последним данным, число погибших при ударе по городу увеличилось до семи человек. На месте работают спасатели. В домах и под завалами остаются заблокированными сотни людей. Шестерых детей удалось извлечь живыми, пострадали свыше 80 граждан, семь человек пропали без вести.

До этого вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей покинуть юг Херсонской области из-за готовящегося «контрнаступления».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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