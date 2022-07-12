Реклама
Прямой эфир
Мир
Daily Mail сообщила о десятках тысяч потерь ВСУ ежемесячно
Мир
Беспилотники ВСУ сбросили две мины рядом с Запорожской АЭС
Туризм
В Алтайском крае построят палеопарк вблизи Денисовой пещеры
Наука
NASA представило первый полноценный снимок телескопа «Джеймс Уэбб»
Мир
«Известия» узнали о пяти погибших и 50 раненых после обстрелов Новой Каховки
Происшествия
Турист из Подмосковья сорвался со скалы на Камчатке
Мир
ООН осуждает обстрелы гражданской инфраструктуры в Каховке
Спорт
Боец ММА Саша Стоун назвал «колхозным» стиль боя Святослава Коваленко
Мир
Число погибших при ударе ВСУ по Новой Каховке выросло до семи
Мир
В США поездку Байдена в Саудовскую Аравию назвали бесполезной
Мир
Украинские боевики заставляли жителей Лисичанска копать для них окопы
Сюжет:

Число погибших при ударе ВСУ по Новой Каховке выросло до семи

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число погибших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке в Херсонской области увеличилось до семи человек. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил глава ВГА района Владимир Леонтьев.

Украинские неонацисты расстреляли мирные кварталы Новой Каховки. Онлайн спецоперации 12 июля

«Уже есть семь погибших точно и около 60 раненых», — приводит его слова ТАСС.

Обстрел произошел вечером 11 июля. По предварительной информации, он велся с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Ракеты попали в склады с минеральными удобрениями, которые начали взрываться. В результате пострадали жилые кварталы, десятки объектов инфраструктуры, больница и рынок. Также при ударе оказался серьезно поврежден склад с гуманитарной помощью.

10 июля депутат Верховной рады Егор Чернев не исключал нанесения ударов ракетами HIMARS, которые Вашингтон поставляет Киеву, по целям на территории России. Он назвал военные объекты в РФ и самолеты в российском воздушном пространстве «легитимными целями для Украины».

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине. Он подчеркнул, что любые поставки оружия Киеву, как бы Вашингтон их ни аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения России и США.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. С 1 мая регион ввел в обращение рубли. В конце мая сообщалось, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022