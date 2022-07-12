Число погибших при ударе ВСУ по Новой Каховке выросло до семи

Число погибших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке в Херсонской области увеличилось до семи человек. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил глава ВГА района Владимир Леонтьев.

«Уже есть семь погибших точно и около 60 раненых», — приводит его слова ТАСС.

Обстрел произошел вечером 11 июля. По предварительной информации, он велся с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Ракеты попали в склады с минеральными удобрениями, которые начали взрываться. В результате пострадали жилые кварталы, десятки объектов инфраструктуры, больница и рынок. Также при ударе оказался серьезно поврежден склад с гуманитарной помощью.

10 июля депутат Верховной рады Егор Чернев не исключал нанесения ударов ракетами HIMARS, которые Вашингтон поставляет Киеву, по целям на территории России. Он назвал военные объекты в РФ и самолеты в российском воздушном пространстве «легитимными целями для Украины».

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине. Он подчеркнул, что любые поставки оружия Киеву, как бы Вашингтон их ни аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения России и США.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. С 1 мая регион ввел в обращение рубли. В конце мая сообщалось, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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