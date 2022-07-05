Джонсон анонсировал новые поставки вооружения Украине

Великобритания в ближайшее время передаст Украине самоходные артиллерийские установки. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, говорится в заявлении, распространяемом 5 июля канцелярией британского премьера.

В документе отмечается, что во время беседы Джонсон предоставил украинскому лидеру последнюю информацию о британской военной технике, в том числе о 10 самоходных артиллерийских системах и барражирующих боеприпасах. Предполагается, что они поступят в страну в ближайшие дни и недели.

Кроме того, британский политик выразил уверенность в том, что Украина сможет вернуть себе территории, находящиеся в данный момент под контролем России.

В этот же день военный историк Никита Буранов рассказал «Известиям», что надеяться на сокращение поставок оружия Украине не стоит. По его мнению, объемы поставок будут только увеличиваться. При этом, по словам эксперта, Украине не дают такого количества оружия, чтобы она могла разгромить российскую армию даже теоретически. Те объемы вооружения, которые получает Киев, необходимы исключительно для того, чтобы затянуть конфликт.

Ранее, 1 июля, стало известно, что в рамках очередного пакета военной помощи Украине американская сторона выделила $820 млн. В него войдут новые зенитно-ракетные комплексы NASAMS и противоартиллерийские радары. Также Пентагон предоставит дополнительные боеприпасы для ракетных систем средней дальности HIMARS и 150 тыс. снарядов для артиллерии.

До этого, 28 июня, стало известно, что Киев получит шесть гаубиц Panzerhaubitze 2000 от Германии и Нидерландов.

Россия осуждает поставку вооружения украинской стороне. Как заявил 25 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных, участвующих в спецоперации РФ.

Кроме того, 5 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке. Также он отметил, что западное оружие расползается по Ближневосточному региону.

Поставки вооружения на Украину увеличились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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