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Военный историк предупредил об увеличении поставок западного оружия Украине

Военный историк Буранов: Запад продолжает поставлять оружие Украине, чтобы затянуть конфликт
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Фото: Global Look Press/Mauricio Campino
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В настоящее время стоит ожидать увеличения объемов поставок западного оружия Украине. Об этом во вторник, 5 июля, заявил «Известиям» военный историк Никита Буранов.

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«Судя по той динамике, которую мы видим, я думаю, что надеяться на сокращение [поставок оружия Украине] в ближайшее время не стоит. Я думаю, можно ожидать только увеличение [объемов], потому что смысл всего этого как раз сводится к затягиванию конфликта», — указал он.

Как подчеркнул эксперт, Украине не дают такого количество оружия, чтобы она могла разгромить российскую армию даже теоретически. Те объемы вооружения, которые получает Киев, необходимы исключительно для того, чтобы как можно дольше сложившуюся ситуацию поддерживать в том состоянии, в котором она находится в настоящее время.

Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке. Также он отметил, что западное оружие расползается по Ближневосточному региону.

1 июля стало известно, что в рамках очередного пакета военной помощи Украине американская сторона выделила $820 млн. В него войдут новые зенитно-ракетные комплексы NASAMS и противоартиллерийские радары. Также Пентагон предоставит дополнительные боеприпасы для ракетных систем средней дальности HIMARS и 150 тыс. снарядов для артиллерии.

27 июня США сообщили, что поставят Украине современные средства противовоздушной обороны средней и большой дальности, артиллерийские снаряды и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. При этом 14 апреля журналисты Bloomberg сообщали, что западным странам придется выбирать между поставками оружия на Украину и сохранением собственного оборонного потенциала.

Представитель России при ООН Василий Небензя 9 июня отметил, что снабжение Украины тяжелой военной техникой — путь к эскалации конфликта. По его словам, РФ придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия, чтобы они «не могли достичь территории как России, так и Донбасса».

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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