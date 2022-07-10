Киев испугался прекращения военных поставок после отставки Джонсона

Украинский политик Инна Совсун заявила об обеспокоенности со стороны Киева отставкой премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на фоне опасений о последующем прекращении помощи от Соединенного Королевства. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Совсун, в Киеве на всех западных политиков смотрят в настоящее время с точки зрения оказываемой ими поддержки украинской стороне. В то же время Джонсон оказывал колоссальную помощь, уточнила политик.

«Он действительно обеспечивал поддержку, политическую поддержку страны. Он был очень откровенен, всегда был на стороне Украины. Мы очень обеспокоены тем, продолжится ли эта политика правительства Великобритании», — сказала она.

После ухода Джонсона с должности, выразила надежду Совсун, главой британского кабмина станет тот человек, который продолжит политику своего предшественника.

Также спикер отметила, что «США на самом деле сделали меньше, чем Великобритания, за последние четыре месяца».

О том, что Борис Джонсон уходит с поста премьер-министра Великобритании, стало известно 7 июля. Вместе с тем он покидает должность главы британской партии консерваторов. Политик будет исполнять все эти обязанности до назначения преемника.

Как сообщила газета Telegraph, свои кандидатуры на пост премьер-министра после ухода Бориса Джонсона выдвинут бывший министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант и бывший министр здравоохранения страны Саджид Джавид. О выдвижении своей кандидатуры на пост премьера также заявили бывший министр финансов Британии Риши Сунак, глава минтранса Грант Шаппс и новый глава минфина Надим Захави.

Ранее, 5 июля, Джонсон в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским сообщил, что Великобритания в ближайшее время передаст Украине самоходные артиллерийские установки. Британский политик также выразил уверенность в том, что Украина сможет вернуть себе территории, находящиеся в данный момент под контролем России.

1 июля стало известно, что премьер Британии Борис Джонсон удостоился звания почетного гражданина Одессы и получил три Почетных знака отличия одесского городского головы имени Григория Маразли. Мэр города Геннадий Труханов отметил вклад Великобритании и поблагодарил за помощь финансами и оружием.

До этого в июне Джонсон также заявил о готовности Лондона оказать Киеву финансовую поддержку и предоставить дополнительные кредитные гарантии на $525 млн. Он напомнил, что в общей сложности Украина получила от Британии экономическую и гуманитарную поддержку на сумму $1,8 млрд, а также военную помощь на $1,5 млрд.

Великобритания стала активно снабжать Украину деньгами и оружием на фоне объявленной Россией 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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