Британия согласилась предоставить Киеву кредитные гарантии на $525 млн

Лондон готова оказать Киеву финансовую поддержку и предоставить дополнительные кредитные гарантии на $525 млн. Об этом в субботу, 26 июня, сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон.

«Украинское правительство опасается, что к осени у него закончатся финансовые ресурсы <...> Чтобы помочь справиться с давлением, Великобритания готова предложить очередные 525 млн долларов в качестве гарантий по линии Всемирного банка позже в текущем году», — цитирует его заявление канцелярия.

Также Джонсон отметил, что в общей сложности Украина получила от Британии экономическую и гуманитарную поддержку на сумму $1,8 млрд, а также военную помощь на $1,5 млрд.

18 июня британский премьер также призвал западных союзников не расслабляться и продолжать поддерживать Украину. По его мнению, необходимо продолжать предоставлять Киеву оружие, технику и боеприпасы. Кроме того, в ходе прошедших с Зеленским переговоров он предложил, в частности, запустить учебную программу для украинских военных с возможностью обучения до 10 тыс. солдат каждые 120 дней.

Накануне Джонсон прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров он предложил, в частности, запустить учебную программу для украинских сил, с возможностью обучения до 10 тыс. солдат каждые 120 дней.

15 июня глава минобороны Британии Бен Уоллес в ходе пресс-конференции в Осло сообщил о рассмотрении Великобританией возможности отправки Украине дополнительных противокорабельных ракет помимо уже обещанного оружия.

Ранее, 9 апреля, состоялся первый визит Бориса Джонсона в Киев. Тогда же Британия анонсировала пакет финансовой и военной помощи для Украины. Страна обязалась отправить в Киев 120 единиц техники, противотанковые комплексы, а также предоставить кредитные гарантии на дополнительные $500 млн по линии Всемирного банка.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары исключительно по военной инфраструктуре.

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