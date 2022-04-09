Великобритания анонсировала новый пакет финансовой и военной помощи Украине

Великобритания готовит новый пакет финансовой и военной помощи для Украины. Об этом в субботу, 9 апреля, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Сегодня я встретился с моим другом президентом Зеленским в Киеве в знак непоколебимой поддержки народа Украины. Мы представляем новый пакет финансовой и военной помощи, который является свидетельством нашей приверженности борьбы Украины против <специальной операции России по защите Донбасса>», — написал он в Twitter.

В заявлении канцелярии премьер-министра отмечается, что страна поставит на Украину 120 единиц техники и противотанковые комплексы.

Кроме того, Великобритания предоставит Украине кредитные гарантии на дополнительные $500 млн по линии Всемирного банка.

«Я дал ясно понять сегодня, что Соединенное Королевство непоколебимо поддерживает украинцев в их продолжающейся битве. Мы [готовы помогать] в долгосрочной перспективе», — приводят в канцелярии слова Джонсона.

Встреча Зеленского и Джонсона прошла в Киеве ранее в этот день. Как пояснил заместитель главы офиса украинского лидера Андрей Сибига, встреча Зеленского с британским премьером проходила тет-а-тет. Сибига подчеркнул, что Великобритания является лидером в оборонной поддержке Украины.

2 апреля газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что власти Великобритании намерены отправить на Украину вооружение, в том числе противокорабельные ракеты, барражирующие боеприпасы для защиты Одессы. Источник отметил, что Джонсон заверил украинского лидера, что он получит всё, что запрашивает, если это есть у Великобритании.

В тот же день Зеленский провел телефонные переговоры с Джонсоном по вопросу оказания военной помощи Киеву и новых санкций против России. В свою очередь, канцелярия британского премьер-министра подтвердила готовность Лондона усиливать экономическое давление на Москву «до тех пор, пока российские войска не покинут украинскую территорию».

16 марта Москва указала на то, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников на Украину. Как заявил президент РФ Владимир Путин, киевским властям безразлично местное мирное население.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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