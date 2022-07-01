Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы

Премьер-министр Великобритании удостоился звания почетного гражданина Одессы и получил три Почетных знака отличия одесского городского головы имени Григория Маразли, сообщил в пятницу, 1 июля, мэр города Геннадий Труханов.

«Я подписал распоряжение о награждении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Почетными знаками имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней. Таким образом, он становится почетным гражданином Одессы», — приводит его слова украинский портал «Сегодня».

Труханов пояснил, что Джонсон стал первым британцем, удостоенным звания почетного гражданина Одессы за всю историю его существования с 1862 года. Он также отметил вклад Великобритании и поблагодарил за помощь финансами и оружием.

При этом накануне, 30 июня, в ходе саммита НАТО в Мадриде заявил, что вступление Украины в альянс никогда не рассматривалось как «близко возможное». Ранее, 26 июня, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес сделал аналогичное заявление.

Он указал на отсутствие когда-либо в повестке НАТО вопроса о вступлении Украины в Североатлантический альянс, так как блок позитивно настроен на расширение за счет Швеции и Финляндии, однако Киева в этом списке нет.

26 июня Борис Джонсон заявил о готовности Лондона оказать Киеву финансовую поддержку и предоставить дополнительные кредитные гарантии на $525 млн. Он напомнил, что в общей сложности Украина получила от Британии экономическую и гуманитарную поддержку на сумму $1,8 млрд, а также военную помощь на $1,5 млрд.

Великобритания стала активно снабжать Украину деньгами и оружием на фоне объявленной Россией 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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