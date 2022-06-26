МИД Испании раскрыл планы НАТО на присоединение Украины

НАТО никогда не выносило на обсуждение вступление Украины в НАТО. Такое заявление в воскресенье, 26 июня, сделал глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес. Его слова приводит газета El Pais.

По его словам, блок позитивно настроен на расширение за счет Швеции и Финляндии, однако Киев не рассматривают как кандидата.

«Это не обсуждается. Этого никогда не было на столе переговоров, не говорится об этом и сейчас», — сказал Альбарес.

Кроме того, он отметил, что страны Запада не могут давить на президента Украины Владимира Зеленского в вопросе переговоров с Москвой, все ключевые решения о диалоге может принять только Киев.

3 июня министр обороны Украины Алексей Резников призвал НАТО признать членство Киева в альянсе де-факто и включить страну в новую стратегию.

При этом вступление Украины в Североатлантический альянс в обозримом будущем нереально, заявил 29 мая директор Института внешней политики Турции Хюсейн Багджи. Основные ожидания от саммита— скорейшее прекращение украинского кризиса, но это зависит не от альянса, а от России и Украины и от степени уступок, на которые они могут пойти. Кроме того, эксперт отметил, что странам Европы дорого обойдется стремление наказать российскую сторону за спецоперацию в Донбассе.

3 мая папа римский Франциск заявил, что к проведению специальной военной операции по защите Донбасса Москву могли спровоцировать действия НАТО у российских границ.

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО.