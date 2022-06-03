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В Киеве призвали НАТО признать Украину членом альянса де-факто

Глава минобороны Украины Резников предложил НАТО признать Киев де-факто членом альянса
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Фото: REUTERS/Ukraine Presidency
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Министр обороны Украины Алексей Резников призвал НАТО признать членство Киева в альянсе де-факто и включить страну в новую стратегию. Такую идею он высказал во время выступления на форуме в Братиславе, трансляция которого велась в YouTube 3 июня.

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Так он отметил, что во время саммита НАТО в Мадриде будет принята стратегия на следующие 10 лет.

«И я думаю, если мы говорим о членстве Украины в НАТО де-факто, а не де-юре, это может быть хорошей идеей, так как Украина тоже будет частью этой стратегии», — заявил Резников.

Он уверен, что «это будет беспроигрышная ситуация для всех стран — членов» ЕС и НАТО, потому как Украина якобы является частью восточного фланга Европы.

При этом вступление Украины в Североатлантический альянс в обозримом будущем нереально, заявил 29 мая директор Института внешней политики Турции Хюсейн Багджи. Он считает, что от июньского саммита НАТО не нужно ожидать исторических решений. Основные ожидания — скорейшее прекращение украинского кризиса, но это зависит не от альянса, а от России и Украины и от степени уступок, на которые они могут пойти. Кроме того, эксперт отметил, что странам Европы дорого обойдется стремление наказать российскую сторону за спецоперацию в Донбассе.

3 мая папа римский Франциск заявил, что к проведению специальной военной операции по защите Донбасса Москву могли спровоцировать действия НАТО у российских границ.

Как ранее, 27 апреля, отметил французский генерал в отставке Жак Гийман, если бы жители Запада прислушались к законным требованиям президента РФ Владимира Путина, чтобы гарантировать безопасность России, ситуация сложилась бы иначе. Он также напомнил, что американцы пообещали первому президенту СССР Михаилу Горбачеву никогда не расширять НАТО на восток.

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО. Позже, 1 февраля 2022 года, президент России Владимир Путин предупредил, что потенциальное вступление Украины в Североатлантический альянс может привести к конфликту между РФ и военно-политическим блоком.

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