Защита Украины не стоит перспективы ядерной войны между США и Российской Федерацией, таким образом следует прекратить загонять Россию в угол. Такое заявление сделал французский генерал в отставке Жак Гийман в статье на сайте Entre La Plume et l'Enclume.

«Если бы жители Запада прислушались к законным требованиям [президента России Владимира] Путина, чтобы гарантировать безопасность России, ситуация сложилась бы иначе. Европейцам пора уже не вести себя как вассалы США, которые сделали все, чтобы разжечь регион и убрать маронов из огня этого конфликта, не сделав ни единого выстрела», — пояснил Жак Гийман.

Кроме того, он отметил, что «американцы пообещали [первому президенту СССР Михаилу] Горбачеву никогда не расширять НАТО на Восток». Однако в 1991 году Варшавский договор был распущен, Запад сохранил НАТО с ее 16 членами. Затем американцы, вместо того, чтобы строить мир, интегрировали в Альянс 14 стран бывшего СССР и установили свои ракеты на границах России.

«В 2022 году пять стран НАТО все еще имеют на своей территории американское ядерное оружие. Кто кому угрожает?», — задался он вопросом.

Гийман также напомнил, что скорбящие сейчас по Украине, «еще недавно аплодировали бомбардировкам Сербии».

Он также считает, что ответственность за невыполнение Минских договоренностей лежит именно на Киеве. По его мнению, Украина никогда их не уважала, отказывая в предоставлении автономии Донбассу.

Будучи французом, автор призвал власти своей страны инициировать выход из НАТО и прекратить пособничать США в их войнах за доминирование.

26 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией Москвы.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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