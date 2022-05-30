В Турции назвали вступление Украины в НАТО в обозримом будущем нереальным

Вступление Украины в НАТО в обозримом будущем нереально, заявил 29 мая директор Института внешней политики Турции Хюсейн Багджи. По его мнению, гипотетически Киев может претендовать на ускоренную процедуру принятия в Европейский союз (ЕС).

«На нынешнем этапе не может быть речи о принятии Украины в НАТО. Возможность ее вхождения в Евросоюз выше, но и это не вопрос сегодняшнего дня, несмотря на звучащие в Европе заявления о готовности сиюминутно принять Украину в европейскую семью», — сказал он ТАСС.

Эксперт выразил мнение, что если Киев сейчас и выстоял в конфликте, то в первую очередь из-за поддержки НАТО. При этом он отметил, что Североатлантический альянс «избегает прямого противостояния с Россией».

Багджи считает, что от июньского саммита НАТО не нужно ожидать исторических решений.

«Основные ожидания — скорейшее прекращение украинского кризиса, но это зависит не от НАТО, а от России и Украины и от степени уступок, на которые они могут пойти», — заявил он.

Кроме того, эксперт отметил, что странам Европы дорого обойдется стремление наказать российскую сторону за спецоперацию в Донбассе.

Ранее, 22 мая, министр-делегат при министерстве иностранных дел Франции по делам Европы Клеман Бон допустил, что вступление Украины в Евросоюз может затянуться на несколько десятилетий.

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля украинская сторона передала в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО. Позже, 1 февраля 2022 года, президент России Владимир Путин предупредил, что потенциальное вступление Украины в Североатлантический альянс может привести к конфликту между РФ и военно-политическим блоком.