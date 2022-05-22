Париж допустил, что Украина будет вступать в ЕС 15-20 лет

Вступление Украины в Евросоюз может затянуться на несколько десятилетий с учетом требований, которые предъявляет ЕС к претендующим на вступление государствам. Такое мнение высказал министр-делегат при министерстве иностранных дел Франции по делам Европы Клеман Бон.

«Мы должны быть честны перед ними и перед нашими согражданами. Если мы скажем, что Украина вступит в ЕС через полгода, год или два года, это не будет правдой, потому что ЕС предъявляет определенные требования (к кандидатам. — Ред.). Это может быть 15 или 20 лет... Это очень долгая процедура», — объяснил министр в воскресенье, 22 мая, в эфире Radio J.

Он считает более рациональным выходом предложить Украине и другим странам, в частности Молдавии и Грузии, некоторые привилегии. Бон считает, что ради этого стоит организовать Европейское политическое сообщество. Такое предложение ранее поступало от французского президента Эмманюэля Макрона.

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Политик уверен, что эта организация позволила бы украинцам «получить право свободного перемещения по Европе, получить доступ к части средств из европейских фондов для восстановления страны, ее экономики».

«Это дополняющий ЕС политический проект, который предназначен для стран, которые хотели бы сближения с нами», — заверил министр.

19 мая в Совфеде РФ порекомендовали украинцам распрощаться с иллюзиями насчет вступления Украины в Евросоюз и сосредоточиться на исправлении ситуации внутри страны, потому как ЕС не горит желанием принимать украинскую сторону в свой состав.

17 мая Эммануэль Макрон пообещал, что заявка Украины на членство в Евросоюзе, которую украинский лидер Владимир Зеленский подписал 28 февраля, будет рассмотрена в июне текущего года.

На следующий день член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с «Известиями» отметил, что создание Европейского политического сообщества — это завлекаловка для Украины и других стран, желающих вступить в ЕС.

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО и нацелена на противодействие политике России.