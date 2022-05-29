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СМИ указали на отсутствие выгоды для ЕС в ускоренном принятии Украины

American Conservative: ускоренное вступление Украины в ЕС не отвечает интересам союза
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Ускоренная процедура вступления Украины в Европейский союз (ЕС) на особых условиях подала бы плохой пример с точки зрения правовых норм и нарушила бы баланс сил внутри существующих европейских институтов. К такому мнению пришли авторы статьи, опубликованной 28 мая в газете American Conservative.

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По мнению авторов, политика ускоренного вступления «не спасет саму Украину и не послужит интересам Европейского союза».

Они напомнили, что в ЕС не существует специальной процедуры «ускоренного вступления» в альянс, о которой попросил украинский лидер Владимир Зеленский. Поэтому для принятия страны необходимо будет создать новый закон.

«Хотя ускоренный путь к членству — это захватывающее предложение в условиях кризиса в стране, абсолютно необходимо придерживаться устоявшегося и опробованного процесса и условий. ЕС не должен занижать свои стандарты», — убеждены авторы статьи.

Как отметили журналисты, ускоренное вступление Украины в ЕС будет означать «игнорирование верховенства закона».

«Произвольный и гибкий процесс применения договорных норм, практика «оправданной гибкости», — все это подаст плохой пример. Смысл закона — не служить произвольных политическим целям, а придерживаться правил», — говорится в статье.

Кроме того, по мнению экспертов, ЕС, принимая решения о членстве новых стран, не должен исходить лишь из гуманитарных соображений, организация должна учитывать экономические и политические интересы.

«ЕС — это экономический центр силы с глобальными амбициями. Ему удавалось успешно управлять крупнейшим в мире единым рынком, который эволюционировал за последние 70 лет, за счет гармоничного и ценностно-ориентированного сотрудничества между членами», — отмечают авторы.

Ранее, 22 мая, министр-делегат при министерстве иностранных дел Франции по делам Европы Клеман Бон допустил, что вступление Украины в Евросоюз может затянуться на несколько десятилетий.

19 мая в Совфеде РФ порекомендовали украинцам распрощаться с иллюзиями насчет вступления Украины в Евросоюз и сосредоточиться на исправлении ситуации внутри страны, потому как ЕС не горит желанием принимать украинскую сторону в свой состав.

17 мая президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что заявка Украины на членство в Евросоюзе, которую украинский лидер Владимир Зеленский подписал 28 февраля, будет рассмотрена в июне текущего года.

Зеленский подписал заявку на вступление его страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Украина передала в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

В свою очередь, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что позиция России по вступлению Украины в Европейский союз изменилась. Теперь она соответствует мнению официальной Москвы по членству Киева в НАТО.

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