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Папа римский допустил, что начало спецоперации РФ спровоцировал «лай НАТО»

Папа римский заявил, что действия НАТО у границ РФ могли вызвать операцию на Украине
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Действия НАТО у российских границ могли спровоцировать Москву к проведению специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом 3 марта заявил папа римский Франциск.

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«Возможно, лай НАТО у границ России привел к реакции Кремля. Гнев, не знаю, был ли спровоцирован, но, вероятно, способствовал», — сказал он в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

При этом понтифик затруднился ответить на вопрос, правильно ли поставлять оружие Украине. В то же время он выступил за отказ от гонки вооружений.

Как ранее, 27 апреля, отметил французский генерал в отставке Жак Гийман, если бы жители Запада прислушались к законным требованиям президента РФ Владимира Путина, чтобы гарантировать безопасность России, ситуация сложилась бы иначе. Он также напомнил, что американцы пообещали первому президенту СССР Михаилу Горбачеву никогда не расширять НАТО на Восток».

До этого, 8 апреля, инвестор Дэвид Сакс высказал мнение, что политика США по вопросу участия Украины в НАТО стала корнем украинского кризиса. По его словам, это стало причиной начала специальной военной операции России по защите Донбасса.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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