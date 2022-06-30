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Джонсон назвал невозможным вступление Украины в НАТО в обозримом будущем

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Фото: REUTERS/Stefan Rousseau
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Вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем никогда не было и «близко возможным». Такое заявление в четверг, 30 июня, в ходе саммита альянса в Мадриде сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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«Никогда не было даже близко возможным, что Украина присоединится к НАТО в какое-либо время в обозримом будущем. Все это знали», — заявил политик. Трансляцию вел британский телеканал Sky News.

За день до этого, 29 июня, также в ходе саммита президент Украины Владимир Зеленский призвал дать Киеву гарантии безопасности, а также усилить военную и финансовую помощь. В то же время он сравнил политику НАТО по вступлению новых членов в альянс со старыми турникетами киевского метро, которые открыты до тех пор, пока к ним не подойдешь, а после этого «закрываются, пока не заплатишь».

26 июня министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес указал на отсутствие когда-либо в повестке НАТО вопроса о вступлении Украины в Североатлантический альянс. По его словам, блок позитивно настроен на расширение за счет Швеции и Финляндии, однако Киева в этом списке нет.

За день до этого заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что Киев не собирается предпринимать шаги по вступлению в НАТО, так как понимает бесперспективность подобных усилий из-за позиций отдельных стран альянса.

При этом еще в марте Зеленский говорил, что Украина окончательно убедилась в том, что западные коллеги не дадут ей войти в НАТО. Однако, несмотря на такие заявления, Украина отказалась вносить изменения в конституцию, где закреплен курс на вступление страны в блок.

12 мая первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что позиция России по вступлению Украины в НАТО, так же как и в Евросоюз, негативна и подобные заявления не могут быть частью мирного соглашения.

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