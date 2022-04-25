Украина отказалась вносить изменения в конституцию по вопросу НАТО

Украина не будет вносить изменения в конституцию, где закреплен курс на вступление в НАТО. Об этом 25 апреля спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил в интервью изданию «Украинская правда».

«Зачем? Если мы получим гарантии, мы будем использовать эти гарантии. А то, что записано в конституции по НАТО, по ЕС, - это наше перспективное видение будущего...Изменение конституции — не есть и никогда не будет самоцелью. Это инструментарий. Никто никогда не делал блага из этого», — сказал он.

При этом, по его мнению, столько, сколько в парламенте сделал он для вступления Украины в ЕС и НАТО, мало кто делал.

«Для меня это очень важные темы. Но сегодня мы обращаемся к НАТО с просьбой закрыть небо, а они говорят, что не могут. Мы напоминаем о политике открытых дверей, а в ответ — политика открытых дверей, но Украина не станет в этот период членом НАТО. Сделайте это — нет. Передайте это — нет», — отметил Стефанчук.

До этого, 19 марта, советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на бывшем президенте Петре Порошенко лежит часть вины за то, что сейчас происходит в стране, поскольку он провоцировал Россию внесением пункта о вступлении Украины в НАТО в конституцию государства. Арестович отметил, что Порошенко тогда уже знал, что НАТО никогда не примет Украину.

18 марта Стефанчук в эфире канала «Украина-24» не исключил внесения изменений в конституцию по вопросу стремления страны к членству в НАТО.

Также 15 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости признать факт, что, несмотря на слова об открытых дверях, альянс не намерен принимать страну.

В феврале 2019 года на тот момент президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который закрепил в конституции курс страны на вступление в ЕС и НАТО. В преамбуле конституции страны была закреплена формулировка о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса». Кроме того, в ст. 102 основного закона прописано, что президент является «гарантом реализации стратегического курса государства» на членство в ЕС и НАТО.

Москва не раз указывала, что расширение НАТО к российским границам и потенциальное вступление в альянс Украины - угроза для РФ.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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