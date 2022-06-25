На Украине заявили об отсутствии шагов по вступлению в НАТО

Украина не собирается предпринимать шаги по вступлению в НАТО, так как понимает бесперспективность подобных усилий из-за позиций отдельных стран альянса. Об этом в субботу, 25 июня, сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква.

«Члены НАТО отклонили наши устремления. Мы не будем что-либо предпринимать в этом отношении», — сказал он в интервью Financial Times.

При этом Жовква выразил надежду на то, что альянс будет учитывать конфликт на Украине при составлении стратегической концепции НАТО на годы вперед.

По его словам, в противном случае это будет лишь очередным документом, не значащим абсолютно ничего.

Жовква также считает, что стратегическая концепция альянса должна содержать «более жесткие формулировки» в отношении России.

«Недостаточно просто вычеркнуть слово «партнер», — уточнил он.

Заместитель руководителя офиса президента Украины также добавил, что Запад должен предоставить Киеву гарантии безопасности.

Ранее, 22 июня, старший директор по делам Европы совета по нацбезопасности Белого дома Аманда Слот заявил, что Североатлантический альянс готовится объявить о новой расстановке сил в Европе, стратегическая концепция будет оглашена на саммите в Мадриде, который пройдет 29–30 июня.

До этого, 18 июня, генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что на саммите альянса в Мадриде Россия будет названа «угрозой миру и безопасности», а также будет оглашено то, что российская сторона больше не партнер НАТО. В новой концепции будет упомянут Китай в том ключе, что усиление этой страны представляет вызов безопасности альянса, добавил он.

Между тем премьер-министр Эстонии Кая Каллас 8 июня призвала НАТО усилить свое присутствие на восточном фланге государства в связи с событиями на Украине. Она отметила, что НАТО нужно перейти от позиции сдерживания к обороне в срочном порядке.

Саммит альянса в Мадриде пройдет 28–30 июня. По словам Каллас, Североатлантический альянс выступит с позицией, основанной на том, что присутствие НАТО в регионе Балтийского моря должно быть усилено на суше, в море и воздухе.