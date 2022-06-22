Реклама
Прямой эфир
Общество
Мосгорсуд оставил ректора Шанинки Зуева в СИЗО
Мир
Максима Галкина исключили из списка угроз нацбезопасности Украины
Туризм
Представители России и Кубы обсудили возобновление авиасообщения между странами
Пресс-релизы
Пользователи «Тройки» получат кешбэк за покупки в магазинах
Общество
В России создали программу для определения причины плача младенца
Мир
В Британии объявлен ЧС из-за вируса полиомиелита в сточных водах Лондона
Мир
Столтенберг назвал победу РФ на Украине слишком высокой ценой для НАТО
Мир
В Польше заверили в способности страны выжить без российского газа
Происшествия
Смерч вышел на берег и разнес кафе в Сочи
Политика
В Госдуму внесли законопроект о создании отечественного магазина приложений
Экономика
Финская компания Tikkurila решила уйти с российского рынка

НАТО на саммите в Мадриде объявит о новой расстановке сил в Европе

Белый дом: НАТО на саммите в Мадриде объявит о новой расстановке сил в Европе
0
Фото: Global Look Press/Artur Widak/ZUMAPRESS.com
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Североатлантический альянс готовится объявить о новой расстановке сил в Европе, стратегическая концепция будет оглашена на саммите в Мадриде, который пройдет 29-30 июня. Об этом сообщил 22 июня старший директор по делам Европы совета по нацбезопасности Белого дома Аманда Слот.

Один шаг до вражды: что изменится для России с новой концепцией НАТО
На очередном саммите альянса планируется утвердить документ, в котором РФ обозначат как «непосредственную угрозу»

«Я думаю, что будет широкое объявление о расстановке сил. Что-то, что альянс обсуждал с прошлогоднего саммита НАТО. Я предсказываю, что ряд союзников сделают соответствующие объявления», — отметил он.

Слот подчеркнул, что после 2010 года, когда была принята прошла концепция расстановки сил НАТО, геополитический ландшафт значительно изменился.

Ранее, 18 июня, генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что на саммите альянса в Мадриде Россия будет названа «угрозой миру и безопасности», а также будет оглашено то, что российская сторона больше не партнер НАТО. В новой концепции будет упомянут Китай в том ключе, что усиление этой страны представляет вызов безопасности альянса, добавил он.

16 июня постоянный представитель США в НАТО Джулианна Смит заявила, что Североатлантический альянс считает, что Россия нарушает положения Основополагающего акта Россия – НАТО от 1997 года. Она отметила, что внутри НАТО возник консенсус на отказ от ограничений в области расстановки сил, которые на альянс накладывал этот документ.

Накануне Столтенберг также упомянул, что альянс готовит новые схемы для обороны, при которых определенные силы союза будут находиться в режиме повышенной готовности.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что НАТО под руководством США грубо нарушило обязательства не укреплять свою безопасность за счет других. Результатом такой линии западных стран стало «безудержное расширение Североатлантического альянса на восток».

Между тем, премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала НАТО усилить свое присутствие на восточном фланге государства в связи с событиями на Украине. Она отметила, что НАТО нужно перейти от позиции сдерживания к обороне в срочном порядке.

Саммит альянса в Мадриде пройдет 28–30 июня. По словам Каллас, Североатлантический альянс выступит с позицией, основанной на том, что присутствие НАТО в регионе Балтийского моря должно быть усилено на суше, в море и воздухе.

В конце апреля в министерстве обороны Белоруссии заявляли, что НАТО рассматривает восточноевропейский регион как наиболее вероятный «театр для своих военных действий».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022