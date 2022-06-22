Североатлантический альянс готовится объявить о новой расстановке сил в Европе, стратегическая концепция будет оглашена на саммите в Мадриде, который пройдет 29-30 июня. Об этом сообщил 22 июня старший директор по делам Европы совета по нацбезопасности Белого дома Аманда Слот.

«Я думаю, что будет широкое объявление о расстановке сил. Что-то, что альянс обсуждал с прошлогоднего саммита НАТО. Я предсказываю, что ряд союзников сделают соответствующие объявления», — отметил он.

Слот подчеркнул, что после 2010 года, когда была принята прошла концепция расстановки сил НАТО, геополитический ландшафт значительно изменился.

Ранее, 18 июня, генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что на саммите альянса в Мадриде Россия будет названа «угрозой миру и безопасности», а также будет оглашено то, что российская сторона больше не партнер НАТО. В новой концепции будет упомянут Китай в том ключе, что усиление этой страны представляет вызов безопасности альянса, добавил он.

16 июня постоянный представитель США в НАТО Джулианна Смит заявила, что Североатлантический альянс считает, что Россия нарушает положения Основополагающего акта Россия – НАТО от 1997 года. Она отметила, что внутри НАТО возник консенсус на отказ от ограничений в области расстановки сил, которые на альянс накладывал этот документ.

Накануне Столтенберг также упомянул, что альянс готовит новые схемы для обороны, при которых определенные силы союза будут находиться в режиме повышенной готовности.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что НАТО под руководством США грубо нарушило обязательства не укреплять свою безопасность за счет других. Результатом такой линии западных стран стало «безудержное расширение Североатлантического альянса на восток».

Между тем, премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала НАТО усилить свое присутствие на восточном фланге государства в связи с событиями на Украине. Она отметила, что НАТО нужно перейти от позиции сдерживания к обороне в срочном порядке.

Саммит альянса в Мадриде пройдет 28–30 июня. По словам Каллас, Североатлантический альянс выступит с позицией, основанной на том, что присутствие НАТО в регионе Балтийского моря должно быть усилено на суше, в море и воздухе.

В конце апреля в министерстве обороны Белоруссии заявляли, что НАТО рассматривает восточноевропейский регион как наиболее вероятный «театр для своих военных действий».