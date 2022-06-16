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Постпред США при НАТО обвинила Россию в нарушении договора с альянсом

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Североатлантический альянс считает, что Россия нарушает положения Основополагающего акта Россия -— НАТО от 1997 года. Такое заявление сделала 16 июня постоянный представитель США в НАТО Джулианн Смит.

«Внутри альянса обсуждалось будущее Основополагающего акта Россия -— НАТО. Все союзники полностью согласны с тем, что Россия нарушает Основополагающий акт Россия — НАТО. И все союзники также согласны с тем, что все мы сейчас на самом деле находимся в том положении, когда никто из нас не обязан принимать во внимание то, что записано в Основополагающем акте Россия — НАТО, когда мы принимаем решения о будущей расстановке сил», — заявила она во время конференции в вашингтонском Центре за новую американскую безопасность, трансляция которой велась на официальном YouTube-канале центра.

Отвечая на вопрос о том, намерены ли члены блока приостановить действие акта, Смит ответила, что внутри НАТО возник консенсус на отказ от ограничений в области расстановки сил, которые на альянс накладывал этот документ.

Основополагающий акт Россия-НАТО был подписан в мае 1997 года. Документ провозглашал, что страны – участницы акта не рассматривают друг друга в качестве противников, а также предполагал взаимное обязательство не размещать излишние военные силы на границе между Россией и членами блока.

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