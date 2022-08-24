Евродепутат заявил о вступлении на путь войны из-за помощи Украине

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что решение Евросоюза создать тренировочную миссию для ВСУ может привести к прямому столкновению с Россией. Об этом он заявил в среду, 24 августа, в своем Twitter.

«Мы на пути к войне… но никто не хочет произносить этого вслух», — отметил в публикации Мариани.

Политик напомнил, что таким же образом в мае 1959 года США оказались втянуты во вьетнамскую войну. Тогда Тихоокеанское командование вооруженных сил США начало направлять во Вьетнам своих военных советников, что впоследствии вылилось в официальный ввод войск в эту юго-восточную страну.

22 августа стало известно, что Евросоюз обсуждает создание миссии для подготовки украинских солдат. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. При этом, по его словам, миссия сможет действовать не на территории Украины, а в соседней стране.

В тот же день это сообщение прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что ЕС под видом подготовки украинских солдат создаст тренировочные базы для обучения террористов и нацистских боевиков.

8 августа министерство обороны Финляндии сообщило, что отправит своих инструкторов обучать солдат ВСУ в Великобритании. Планируется, что курс подготовки пройдут около 10 тыс. добровольцев.

Днем ранее правительство Швеции рассказало об отправке 120 инструкторов в Великобританию, чтобы обучить граждан Украины базовой военной подготовке. При этом одновременно в королевстве будет находиться не более 60 инструкторов.

17 июля сообщалось, что министерство обороны Великобритании пытается найти достаточное количество переводчиков для работы с украинскими войсками, которые обучаются на территории королевства. 12 июля в страну прибыла первая партия из 10 тыс. украинских солдат.

Страны Запада на фоне российской спецоперации продолжают поставлять оружие Киеву и обучать военнослужащих. Министерство иностранных дел РФ неоднократно призывало государства перестать накачивать украинскую сторону оружием. Захарова подчеркивала, что такие решения приводят к гибели людей, затягивая операцию.

Россия ведет спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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