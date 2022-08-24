Реклама
Прямой эфир
Мир
Джонсон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на £54 млн
Мир
ВСУ нанесли удар по Энергодару
Мир
Зеленский уклонился от прямого ответа на вопрос о независимости Украины
Политика
Небензя указал на желание РФ разрешить ситуацию на Украине путем переговоров
Общество
Запах гари и дым вернутся в Москву на выходных
Мир
Боррель призвал ЕС думать не только о завершении конфликта на Украине
Мир
В конгрессе США раскритиковали решение Байдена выделить Киеву почти $3 млрд
Мир
США с 2014 года предоставили Украине более $15,5 млрд военной помощи
Мир
ВСУ второй раз за день обстреляли Каховскую ГЭС
Мир
Небензя указал на соучастие Запада в преступлениях Киева против мирного населения
Мир
В МИД РФ назвали неприемлемым снос памятника Освободителям Риги
Мир
Энергокризис обошелся странам Европы уже в €280 млрд
Сюжет:

Евродепутат заявил о вступлении на путь войны из-за помощи Украине

Евродепутат от Франции Мариани: создание тренировочной миссии ЕС для Украины — это путь к войне
0
Фото: REUTERS/Toby Melville
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что решение Евросоюза создать тренировочную миссию для ВСУ может привести к прямому столкновению с Россией. Об этом он заявил в среду, 24 августа, в своем Twitter.

Год в помощь: США захотели перекинуть «афганскую» технику на Украину
После вывода войск самолеты и вертолеты оказались в Узбекистане и Таджикистане

«Мы на пути к войне… но никто не хочет произносить этого вслух», — отметил в публикации Мариани.

Политик напомнил, что таким же образом в мае 1959 года США оказались втянуты во вьетнамскую войну. Тогда Тихоокеанское командование вооруженных сил США начало направлять во Вьетнам своих военных советников, что впоследствии вылилось в официальный ввод войск в эту юго-восточную страну.

22 августа стало известно, что Евросоюз обсуждает создание миссии для подготовки украинских солдат. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. При этом, по его словам, миссия сможет действовать не на территории Украины, а в соседней стране.

В тот же день это сообщение прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что ЕС под видом подготовки украинских солдат создаст тренировочные базы для обучения террористов и нацистских боевиков.

8 августа министерство обороны Финляндии сообщило, что отправит своих инструкторов обучать солдат ВСУ в Великобритании. Планируется, что курс подготовки пройдут около 10 тыс. добровольцев.

Днем ранее правительство Швеции рассказало об отправке 120 инструкторов в Великобританию, чтобы обучить граждан Украины базовой военной подготовке. При этом одновременно в королевстве будет находиться не более 60 инструкторов.

17 июля сообщалось, что министерство обороны Великобритании пытается найти достаточное количество переводчиков для работы с украинскими войсками, которые обучаются на территории королевства. 12 июля в страну прибыла первая партия из 10 тыс. украинских солдат.

Страны Запада на фоне российской спецоперации продолжают поставлять оружие Киеву и обучать военнослужащих. Министерство иностранных дел РФ неоднократно призывало государства перестать накачивать украинскую сторону оружием. Захарова подчеркивала, что такие решения приводят к гибели людей, затягивая операцию.

Россия ведет спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022