Канада направит в Польшу 40 военных инженеров для обучения украинских солдат

Власти Канады направят 40 специалистов из инженерно-саперных войск в Польшу для обучения военных Украины. Об этом 11 октября сообщила министр обороны страны Анита Ананд, которая находится с визитом в Варшаве.

«Сегодня я объявляю, что в ближайшие недели Канада направит в Польшу около 40 военных инженеров, чтобы помочь польским силам обучать украинских саперов инженерной разведке, обращению со взрывчаткой, минированию и разминированию», — приводит Reuters ее слова.

На прошлой неделе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что с 17 октября Евросоюз намерен запустить тренировочную миссию для ВСУ.

В конце сентября газета Le Monde сообщила, что Франция планирует до конца года начать обучение украинских солдат в Польше.

В августе министерство обороны Финляндии сообщило, что отправит своих инструкторов обучать украинских солдат в Великобритании. Планируется, что курс подготовки пройдет около 10 тыс. добровольцев.

Спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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