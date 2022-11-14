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Венгрия отказалась обучать украинских солдат на своей территории

Венгрия отказалась обучать солдат Украины в рамках миссии Евросоюза
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Фото: REUTERS/Chris Radburn
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Венгрия не будет участвовать в миссии ЕС по обучению украинских солдат, рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в понедельник, 14 ноября, на встрече глав МИД стран Европейского союза в Брюсселе.

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Как отметил Сийярто, Венгрия отсрочила свой ответ 17 октября, когда в ходе встречи в Люксембурге было принято принципиальное решение об учреждении такой миссии.

«Мы не участвуем в обучении [украинских военных] и не вносим в эту миссию никаких финансовых средств», — подчеркнул Сийярто, общаясь с журналистами в эфире телеканала М1.

Ранее в понедельник сообщалось, что Финляндия не исключает возможности обучать солдат Украины на своей территории, этот вопрос пока находится на обсуждении. Скорее всего, эта тема будет поднята 15 ноября министрами обороны стран — членов ЕС.

В конце октября главы МИД стран Европейского союза договорились создать тренировочную миссию для обучения солдат ВСУ.

В сентябре появилась информация, что Франция планирует до конца года начать обучение украинских солдат в Польше. Министерство обороны республики планирует поддержать европейскую миссию по подготовке украинских солдат и уже проработало основные принципы участия в ней.

24 февраля РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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