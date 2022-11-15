В ЕС началась тренировочная миссия для украинской армии

Тренировочная миссия Евросоюза для украинской армии начала работу под командованием вице-адмирала Эрве Блежана. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба Совета ЕС.

«Сегодня Совет ЕС запускает работу миссии военной помощи Евросоюза в поддержку Украины», — говорится в заявлении.

В конце октября главы МИД стран Европейского союза договорились создать тренировочную миссию для обучения солдат Вооруженных сил Украины.

14 ноября глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что на территории Евросоюза (ЕС) будут проходить подготовку 15 тыс. украинских военнослужащих.

Также Боррель сообщил, что ЕС выделил Украине вооружение на общую сумму €8 млрд.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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