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В ЕС началась тренировочная миссия для украинской армии

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Фото: Andy Commins/Pool via REUTERS
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Тренировочная миссия Евросоюза для украинской армии начала работу под командованием вице-адмирала Эрве Блежана. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба Совета ЕС.

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При этом новые санкции против РФ Брюссель не анонсировал

«Сегодня Совет ЕС запускает работу миссии военной помощи Евросоюза в поддержку Украины», — говорится в заявлении.

В конце октября главы МИД стран Европейского союза договорились создать тренировочную миссию для обучения солдат Вооруженных сил Украины.

14 ноября глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что на территории Евросоюза (ЕС) будут проходить подготовку 15 тыс. украинских военнослужащих.

Также Боррель сообщил, что ЕС выделил Украине вооружение на общую сумму €8 млрд.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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