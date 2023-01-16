Реклама
Прямой эфир
Культура
Стартовал первый сезон сериала по игре The Last of Us
Мир
В Венгрии указали на ожидание помощи ЕС при постройке новых газопроводов в Европе
Мир
Шольц принял прошение министра обороны ФРГ Ламбрехт об отставке
Общество
За 333 дня эскалации в ДНР до начала СВО погибли 644 мирных жителя
Мир
Times узнала о решении Киева оборонять Артемовск иностранными наемниками
Политика
В Госдуме указали на осознание Хорватией последствий антироссийской политики
Мир
Два батальона ВСУ покинули фронт из-за нехватки боеприпасов
Авто
В России подорожало техобслуживание машин Lada
Мир
В Италии задержан разыскиваемый около 30 лет босс мафии «Коза ностра» Денаро
Армия
Песков назвал падение ракеты в Днепропетровске результатом работы ПВО Украины
Общество
Песков допустил поездку Путина в Петербург в годовщину прорыва блокады
Мир
DPA узнало о просьбе министра обороны ФРГ Ламбрехт об отставке
Сюжет:

СМИ сообщили о прибытии в США украинцев для обучения обращению с ЗРК Patriot

Fox News сообщил о прибытии в США украинцев для обучения обращению с ЗРК Patriot
0
Фото: Global Look Press/Christophe Gateau
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 100 украинских военных прибыли в США для обучения обращению с зенитным ракетным комплексом (ЗРК) Patriot. Об этом 16 января сообщил журналист телеканала Fox News Остин Уэстфолл.

Вызвали на пакет: Белый дом выделит Украине $1,85 млрд
О чем еще просил Зеленский в Вашингтоне

Он опубликовал в Twitter видеозапись с двумя тонированными автобусами, которые в сопровождении конвоя покидают аэродром.

«Сегодня вечером около 100 украинских военнослужащих прибыли на территорию США — скоро они начнут тренировки с ракетным комплексом Patriot в Форт-Силле, Оклахома», — написал корреспондент.

Уэстфолл также привел слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что внедрение Patriot усилит противовоздушную оборону страны.

Накануне сообщалось, что военные США также начали подготовку украинских солдат на территории Германии. В зону боевых действий планируется вернуть батальон численность около 500 военнослужащих в ближайшие пять–восемь недель.

Ранее, 10 января, официальный представитель минобороны США Патрик Райдер в ходе брифинга рассказал, что в течение нескольких ближайших месяцев планируется в ускоренном порядке подготовить около 100 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) к применению и правильному обслуживанию комплексов Patriot.

Ранее, в конце декабря, президент США Джо Байден выделил пакет военной помощи Украине на сумму $1,85 млрд. В него впервые вошла поставка батареи ЗРК Patriot. Новый пакет помощи был приурочен к визиту Зеленского в Вашингтон.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023