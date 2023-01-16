СМИ сообщили о прибытии в США украинцев для обучения обращению с ЗРК Patriot

Около 100 украинских военных прибыли в США для обучения обращению с зенитным ракетным комплексом (ЗРК) Patriot. Об этом 16 января сообщил журналист телеканала Fox News Остин Уэстфолл.

Он опубликовал в Twitter видеозапись с двумя тонированными автобусами, которые в сопровождении конвоя покидают аэродром.

«Сегодня вечером около 100 украинских военнослужащих прибыли на территорию США — скоро они начнут тренировки с ракетным комплексом Patriot в Форт-Силле, Оклахома», — написал корреспондент.

Уэстфолл также привел слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что внедрение Patriot усилит противовоздушную оборону страны.

Накануне сообщалось, что военные США также начали подготовку украинских солдат на территории Германии. В зону боевых действий планируется вернуть батальон численность около 500 военнослужащих в ближайшие пять–восемь недель.

Ранее, 10 января, официальный представитель минобороны США Патрик Райдер в ходе брифинга рассказал, что в течение нескольких ближайших месяцев планируется в ускоренном порядке подготовить около 100 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) к применению и правильному обслуживанию комплексов Patriot.

Ранее, в конце декабря, президент США Джо Байден выделил пакет военной помощи Украине на сумму $1,85 млрд. В него впервые вошла поставка батареи ЗРК Patriot. Новый пакет помощи был приурочен к визиту Зеленского в Вашингтон.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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