Германия приняла решение о передаче Украине нового вооружения. Об этом заявил 17 января мэр Киева Виталий Кличко после встречи с вице-канцлером и министром ФРГ по делам экономики и защиты климата Робертом Хабеком в Давосе.

«Говорили о дальнейшей поддержке и помощи Украине. В частности, передаче вооружения. Положительные решения приняты. Хорошие новости скоро!» — написал Кличко в своем Telegram-канале.

Накануне замглавы МИД Украины Андрей Мельник попросил Берлин поставить стране 93 истребителя Tornado.

Тогда же глава британского министерства обороны Бен Уоллес призвал правительство Германии дать разрешение западным странам на поставку танков Leopard Украине. Несколькими днями ранее издание Politico сообщило, что Франция и Польша также пытаются повлиять на Германию в вопросе принятия соответствующего решения.

Между тем,8 января Хабек не исключил возможности передачи танков Leopard Украине. Параллельно с этим сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что ФРГ не планирует отправлять танки Киеву.

До этого, 5 января, стало известно, что Германия и США договорились о совместной работе над передачей Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Тогда же сообщалось, что в рамках оказания военной помощи Киеву будут предоставлены боевые машины пехоты (БМП) американского и немецкого производства — Bradley и Marder соответственно.

Москва неоднократно отмечала, что западные страны посредством поставок оружия Украине только затягивают конфликт вокруг страны.

Страны Запада начали активнее вооружать Киев после начала российской спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота на Украине в 2014 году.

Москва приняла решение о проведении спецоперации на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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