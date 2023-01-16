Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД рассказал о попытках поджечь российские посольства и подстроить ДТП с дипломатами
Общество
Подъезд жилого дома Печоры покрылся льдом и инеем в результате лопнувшей трубы
Общество
Заслуженный артист России Генрих Казарьян скончался на 82-м году жизни
Мир
В результате взрыва на китайском заводе два человека погибли и еще 34 пострадали
Общество
Звезду вернули на шпиль павильона «Зерно» на ВДНХ после реконструкции
Армия
ВМФ России получил новую систему спасения экипажей подлодок
Мир
Взорвавшийся газопровод в Литве восстановили
Мир
Пленный украинский боевик сообщил о девяти американских наемниках в Соледаре
Армия
Российские танкисты уничтожили опорный пункт противника в Запорожской области
Мир
У берегов Индонезии произошло землетрясение
Мир
Депутат ЕП назвал подчинение американскому империализму целью создания НАТО
Мир
Европарламент ожидает получить проект десятого пакета санкций в феврале
Сюжет:

Мельник попросил Берлин отправить на Украину 93 истребителя Tornado

МИД Украины: почему бы Германии не поставить истребители Tornado на Украину?
0
Фото: Commons.wikimedia.org/Clemens Vasters
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бундесвер должен поставить 93 многоцелевых истребителя Tornado на Украину. С такой просьбой к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу в воскресенье, 15 января, обратился замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник.

Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния
«Известия» публикуют статью председателя политсовета запрещенной на Украине ОПЗЖ Виктора Медведчука

«У меня есть творческое предложение к нашим немецким друзьям. У бундесвера есть 93 многоцелевых боевых самолета Tornado, которые вскоре выведут из эксплуатации и заменят F-35. Хоть это и старый реактивный истребитель, но все же очень мощный. Почему бы не доставить эти Tornado на Украину, канцлер?» — написал он.

Ранее, 10 января, сообщалось, что Франция и Польша пытаются повлиять на Германию в вопросе принятия решения о передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков Leopard. По информации источника Politico, президент Франции Эммануэль Макрон объявил об отправке Киеву французских бронированных боевых машин с целью «нарушить табу» передачи западных танков Украине, чтобы «немцы двинулись» с места. Варшава между тем намеревается создать широкую коалицию на Западе для передачи Киеву танков немецкого производства, говорится в статье.

9 января представитель канцелярии польского президента Якуб Кумох заявил, что Варшава располагает возможностью передать Киеву символическое количество танков Leopard. При этом вопрос самой передачи находится еще на рассмотрении, добавил он, уточнив, что если Польша и передаст Украине Leopard, то их число нельзя будет измерять десятками.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Данное решение о защите населения Донбасса было принято из-за напряженной обстановки в регионе со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023