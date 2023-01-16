Мельник попросил Берлин отправить на Украину 93 истребителя Tornado

Бундесвер должен поставить 93 многоцелевых истребителя Tornado на Украину. С такой просьбой к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу в воскресенье, 15 января, обратился замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник.

«У меня есть творческое предложение к нашим немецким друзьям. У бундесвера есть 93 многоцелевых боевых самолета Tornado, которые вскоре выведут из эксплуатации и заменят F-35. Хоть это и старый реактивный истребитель, но все же очень мощный. Почему бы не доставить эти Tornado на Украину, канцлер?» — написал он.

Ранее, 10 января, сообщалось, что Франция и Польша пытаются повлиять на Германию в вопросе принятия решения о передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков Leopard. По информации источника Politico, президент Франции Эммануэль Макрон объявил об отправке Киеву французских бронированных боевых машин с целью «нарушить табу» передачи западных танков Украине, чтобы «немцы двинулись» с места. Варшава между тем намеревается создать широкую коалицию на Западе для передачи Киеву танков немецкого производства, говорится в статье.

9 января представитель канцелярии польского президента Якуб Кумох заявил, что Варшава располагает возможностью передать Киеву символическое количество танков Leopard. При этом вопрос самой передачи находится еще на рассмотрении, добавил он, уточнив, что если Польша и передаст Украине Leopard, то их число нельзя будет измерять десятками.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Данное решение о защите населения Донбасса было принято из-за напряженной обстановки в регионе со стороны украинских военных.

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