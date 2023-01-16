Минобороны Британии призвало ФРГ разрешить поставки танков Leopard на Украину

Глава британского министерства обороны Бен Уоллес 16 января призвал правительство Германии дать разрешение западным странам на поставку танков Leopard Украине.

По его словам, Польша и Финляндия уже готовы предоставить Киеву несколько машин, однако дальнейшая судьба этого вопроса зависит от правительства Германии, которое должно дать официальное разрешение на поставку.

«В настоящее время [поставки] зависят от решения правительства Германии: не только от того, будут ли немцы поставлять свои собственные танки Leopard, но и от того, дадут ли они разрешение другим [странам]. Я бы призвал своих немецких коллег сделать это», — заявил Уоллес в рамках выступления в палате общин британского парламента.

Дискуссии о поставках тяжелой техники Украине из Германии проходят на фоне отставки министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт, которая 16 января подала прошение на имя канцлера Олафа Шольца о снятии с должности.

В своем заявлении она указала, что внимание СМИ к ее личности и обсуждение ее действий в последние месяцы отодвинули на задний план дискуссии о нуждах армии ФРГ и о ее развитии в интересах граждан страны. В этот же день Шольц принял прошение Ламбрехт.

8 января министр экономики ФРГ Роберт Хабек не исключил возможности передачи танков Leopard Украине. Параллельно с этим сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что ФРГ не планирует отправлять танки Киеву.

Позднее, 15 января, глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что власти Германии не смогут поставить Leopard Украине в текущем году из-за того, что на подготовку машин может уйти до года.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений. Так, 11 января заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что поставки западных танков не помогут Украине в разрешении конфликта. Он подчеркнул, что «всё это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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