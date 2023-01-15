В Германии назвали невозможными поставки Leopard Украине в 2023 году

Власти Германии не смогут поставить танки Leopard для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) в текущем году из-за того, что на подготовку машин может уйти до года. Об этом 15 января рассказал глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер в беседе с изданием Bild.

«Мы работаем над каждым танком около года. Машины не только перекрашиваются, но и переоборудуются для использования в условиях войны. Их полностью разбирают, затем восстанавливают. Это означает, что, даже если решение о передаче танков ВСУ будет принято завтра, поставка не сможет начаться до следующего года», — рассказал он.

Паппергер добавил, что концерн в данный момент располагает 22 танками Leopard 2, которые могли бы быть подготовлены для передачи Киеву. Однако, пояснил глава концерна, прежде чем начать ремонт танков концерн должен получить госзаказ, так как затраты составят несколько сотен миллионов евро.

По словам руководителя Rheinmetall, концерн не может финансировать этот ремонт заранее.

Ранее, 12 января, украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил о том, что Украине от западных союзников нужны тысячи танков, и Киев хотел бы получить такую технику. В частности, страна нуждается в британских Challenger, американских Abrams и немецких Leopard.

До этого, 10 января, СМИ сообщили о попытках Франции и Польши повлиять на Германию в вопросе принятия решения о передаче Киеву танков Leopard. В частности, Варшава намеревается создать широкую коалицию на Западе для передачи Киеву танков немецкого производства.

8 января министр экономики ФРГ Роберт Хабек не исключил возможности передачи танков Leopard Украине. Танки Leopard являются более серьезной и эффективной техникой, нежели боевые машины пехоты Marder, которые ранее Киев получил от Берлина.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений. Так, 11 января заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что поставки западных танков не помогут Украине в разрешении конфликта. Он подчеркнул, что «всё это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении объявлено в феврале на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».