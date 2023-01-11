В Совбезе указали на бесполезность поставок танков Leopard на Украину

Поставки западных танков Leopard и модернизированных Т-72 не помогут Украине в разрешении конфликта, высказался заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 11 января.

«Трое убогих из Варшавы, Вильнюса и Киева, страдающих от имперских амбиций и фантомных болей, вызванных потрепавшей их историей, собрались во Львове. И молятся, как выяснилось, на танки. «Леопарды» там всякие, модернизированные нашими врагами», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что «всё это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну».

«А во Львове, который снова будет носить имя Лемберг, они встретились, чтобы западные украинские области правильно пристроить новым (прежним) хозяевам», — отметил зампред Совета безопасности.

11 января польский президент Анджей Дуда заявил о том, что Варшава намерена передать Киеву роту танков Leopard. Точного количества военной техники Дуда не назвал. Однако известно, что в танковой роте в странах НАТО насчитывается 14 танков.

В этот же день полковник запаса, военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Известиями» заявил, что рота танков Leopard никак не повлияет на обстановку на фронте.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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